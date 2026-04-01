Visite d’exposition J’irai revoir ma Normandie Martainville-Épreville
Visite d’exposition J’irai revoir ma Normandie Martainville-Épreville samedi 18 avril 2026.
Martainville-Épreville
Visite d’exposition J’irai revoir ma Normandie
429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25 2026-05-03 2026-05-16
En compagnie d’un guide conférencier, venez découvrir l’exposition temporaire J’irai revoir ma Normandie qui retrace la naissance du mouvement folkloriste au XIXe siècle jusqu’au mouvement régionaliste et aux origines des groupes folkloriques au XXe siècle. L’exposition questionne l’identité régionale normande à travers des chansons, des danses, des costumes et la langue.
Visite encadrée par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .
429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70
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English : Visite d’exposition J’irai revoir ma Normandie
L’événement Visite d’exposition J’irai revoir ma Normandie Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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