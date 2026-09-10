Atelier : à la découverte de l’enluminure médiévale, Château de Marmande, Vellèches

Informations pratiques

Atelier : à la découverte de l’enluminure médiévale Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Marmande Vienne

Tarif 55€. Matériel et goûter fournis. Ouvert à toutes et tous à partir de 8 ans. Nombre de places limité. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’art médiéval de l’enluminure lors d’un atelier de 2h30 animé par deux enlumineuses diplômées de l’Institut supérieur européen de l’enluminure et du manuscrit.

Plumes d’oiseaux, pigments, pinceaux et or seront vos outils pour vous initier aux gestes et aux techniques de cet art ancestral. Aucune compétence préalable en dessin ou en peinture n’est nécessaire.

Le matériel est fourni.

Château de Marmande Château de Marmande, 86230 Vellèches, France Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33681940875 https://latourdemarmande.com [{« type »: « email », « value »: « info@latourdemarmande.com »}] Les ruines du château féodal de Marmande sont situées à la frontière de la Touraine et du Poitou. Avec ses douves, ses courtines, sa tour guette de 30 m de haut, le château de Marmande, dont la construction s’est étendue du XIe au XVIe siècle, est une des plus importantes et plus anciennes forteresses de la région. Parking à proximité. Non accessible aux cars

Venez découvrir l’art médiéval de l’enluminure le temps d’un atelier de 2h30 en présence de deux Enlumineuses, diplomées de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscript. Plumes et !…

©association les z’Enluminés