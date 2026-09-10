Atelier à l’éco-appart : Des solutions pour réduire ma facture d’énergie Éco-appart Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Rendez-vous à l’éco-appart pour :? Mieux comprendre ses consommations d’énergie et son contrat? Estimer ses besoins à partir d’un outil de simulation de consommations? Trouver un contrat adapté à son mode de vie (puissance souscrite, option heures creuses, prix fixe…)Animé par la CLCV et/ou La Cime???? Sur inscription au 02 40 99 28 01 ou en ligne

Éco-appart Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/lieu/eco-appart https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/consommer-mieux-et-moins-dans-son-logement-avec-l-eco-appart



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