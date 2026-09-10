Atelier à l’encre perpétuelle, Péniche Baraka, Sierck-les-Bains

Informations pratiques

Atelier à l’encre perpétuelle Samedi 19 septembre, 15h00 Péniche Baraka Moselle

Atelier gratuit, tout public, accessible à partir de 8 ans (places limitées, atelier non accessible aux parents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier avec l’autrice-illustratrice Cruschiform

Guidé·e·s par la créatrice de L’Odyssée des graines (Gallimard), partez à la recherche des ingrédients nécessaires à la fabrication de votre propre encre végétale. De retour à bord, inspirez-vous des paysages environnants – arbres, formes et reflets sur l’eau – pour composer des images entre science, poésie et graphisme.

Péniche Baraka 57480 Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est 06 45 50 59 46 http://www.caranusca.eu https://www.helloasso.com/associations/association-caranusca?fbclid=IwY2xjawTn0RpwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMVR6eXpiS3JZRmFnQVE3aWhzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe407PxXSLE_2mwosV3QgIM5h6zR1Pg5ubAAW7ksRAObdCEezHq_HGtRXRxG4_aem_sHWmtOV4KxiXPdTshws6UA;https://www.facebook.com/associationcaranusca;https://www.instagram.com/les.passerelles [{« type »: « email », « value »: « contact@caranusca.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0645505946 »}] Péniche culturelle Baraka, lieu d’accueil du festival littéraire et itinérant « Les Passerelles » – Accueil de résidences d’artistes-auteur.ices, de rencontres, ateliers, lectures musicales et dessinées… Véloroute Charles le Téméraire (à 300m du club de pétanque). Le quai est accessible à pied ou à vélo. Plusieurs parkings voiture à proximité : Centre-ville, Gare de Sierck-les-Bains…

Atelier jeune public

©Cruschiform