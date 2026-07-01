Quoi de vrai au Moyen Âge ? le bingo des clichés, Château de Sierck, Sierck-les-Bains

Informations pratiques

Quoi de vrai au Moyen Âge ? le bingo des clichés 19 et 20 septembre Château de Sierck Moselle

4€ pour tous, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de Sierck vous propose une visite originale sous forme de bingo des clichés.

Partez à la rencontre de nos médiateurs et découvrez, au fil de plusieurs stations thématiques (hygiène, armes & armures, vêtements, sciences & médecine et calligraphie), ce qui relève de la réalité historique ou de l’idée reçue.

Pour enrichir cette immersion, des jeux en bois médiévaux seront à la disposition des petits et des grands.

Une manière ludique et conviviale de redécouvrir le Moyen Âge… loin des clichés !

Buvette sur place.

Château de Sierck 5 rue du Château 57480 Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 https://www.chateau-sierck.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61573719144849;https://www.instagram.com/chateau_de_sierck/ Situé aux portes de l’Allemagne et du Luxembourg, le Château de Sierck, datant du XIème siècle, classé au titre des monuments historiques, vous invite à découvrir son histoire, à travers ses multiples animations ! Parking gratuit pour les véhicules place Jean de Morbach (monter ensuite au Château par la venelle St Christophe)

Parking vélo et place handicapée devant l’entrée du Château

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Sierck vous propose une visite originale sous forme de bingo des clichés. Partez à la rencontre de nos médiateurs, et au fil de…

©Sybil Becker