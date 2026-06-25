Les Nocturnes du Terroir Sierck-les-Bains
Les Nocturnes du Terroir Sierck-les-Bains vendredi 3 juillet 2026.
Sierck-les-Bains
Les Nocturnes du Terroir
1 quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-07
Au cœur de Sierck-les-Bains, la Place du Marché et le Parc Valette accueillent 60 producteurs locaux proposant des spécialités à déguster sur place ou à emporter.
Le parc devient un espace pique-nique venez avec votre couverture et installez-vous sous les arbres pour profiter d’un moment gourmand et convivial.
Depuis 14 ans, les Nocturnes du Terroir célèbrent la qualité, l’authenticité et la convivialité, attirant 4 à 5 000 visiteurs à chaque édition.Tout public
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1 quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 82 15 contact@siercklesbains.fr
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English :
In the heart of Sierck-les-Bains, the Place du Marché and Parc Valette welcome 60 local producers offering specialities to eat in or take away.
The park becomes a picnic area: bring your blanket and settle down under the trees to enjoy a convivial gourmet moment.
For 14 years, the Nocturnes du Terroir has been celebrating quality, authenticity and conviviality, attracting 4-5,000 visitors each year.
L’événement Les Nocturnes du Terroir Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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