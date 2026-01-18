Pour ce troisième atelier créatif, plonge dans l’univers haut en couleur de l’artiste mexicaine Frida Kahlo !

Après une courte présentation de son œuvre, place à la création :

joue avec les couleurs, les formes et les motifs pour donner vie à un autoportrait qui te ressemble !

Cet atelier gratuit hors-les-murs est ouvert aux enfants et à leurs parents ou grands-parents, ainsi qu’aux résident·e·s de la Fondation de Rothschild.



À partir de 6 ans, enfants accompagnés d’un seul parent ou grand-parent.

Inscription par mail uniquement.

Glisse-toi dans la peau d’un·e artiste célèbre et laisse libre cours à ton imagination !

Le samedi 14 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

À partir de 6 ans + 1 parent ou 1 grand-parent

Tout public. A partir de 6 ans.

Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR



