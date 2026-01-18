Atelier « À toi de créer ! À la manière de… Frida Kahlo » Fondation Rothschild PARIS
Atelier « À toi de créer ! À la manière de… Frida Kahlo » Fondation Rothschild PARIS samedi 14 février 2026.
Pour ce troisième atelier créatif, plonge dans l’univers haut en couleur de l’artiste mexicaine Frida Kahlo !
Après une courte présentation de son œuvre, place à la création :
joue avec les couleurs, les formes et les motifs pour donner vie à un autoportrait qui te ressemble !
Cet atelier gratuit hors-les-murs est ouvert aux enfants et à leurs parents ou grands-parents, ainsi qu’aux résident·e·s de la Fondation de Rothschild.
À partir de 6 ans, enfants accompagnés d’un seul parent ou grand-parent.
Inscription par mail uniquement.
Glisse-toi dans la peau d’un·e artiste célèbre et laisse libre cours à ton imagination !
Le samedi 14 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
À partir de 6 ans + 1 parent ou 1 grand-parent
Tout public. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T15:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00
Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Fondation Rothschild et trouvez le meilleur itinéraire