Broye-Aubigney-Montseugny

Atelier Adulte/enfant

38 Rue de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Les savons de Val vous propose la réalisation d’un gloss à la framboise et d’une pâte à modeler. .

38 Rue de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Adulte/enfant

L’événement Atelier Adulte/enfant Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY