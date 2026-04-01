Atelier Adulte/enfant Broye-Aubigney-Montseugny
Atelier Adulte/enfant Broye-Aubigney-Montseugny samedi 18 avril 2026.
Broye-Aubigney-Montseugny
Atelier Adulte/enfant
38 Rue de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-18
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38 Rue de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 61 26 82
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English : Atelier Adulte/enfant
L’événement Atelier Adulte/enfant Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY