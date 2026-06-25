Atelier Adulte Macramé Panier suspendu Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

samedi 12 septembre 2026 · Magasin Les rêves en couleurs · Saint-Jean-de-Losne

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Losne

Atelier Adulte Macramé Panier suspendu

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Apportez une touche bohème à votre intérieur !

Lors de cet atelier, vous apprendrez les nœuds de base du macramé afin de réaliser un panier suspendu décoratif,

idéal pour accueillir une plante ou vos gousses d’ail en cuisine. .

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Atelier Adulte Macramé Panier suspendu

L’événement Atelier Adulte Macramé Panier suspendu Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives de Saône