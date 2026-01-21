Marché artisanal Au bord de l’eau Saint-Jean-de-Losne
Marché artisanal Au bord de l’eau Saint-Jean-de-Losne mardi 14 juillet 2026.
Marché artisanal Au bord de l’eau
Promenade du Port Saint-Jean Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-09
Le marché artisanal de Saint-Jean-de-Losne vous donne rendez-vous dans un cadre exceptionnel les 14 juillet et 9 août 2026, au bord de l’eau, sur la promenade du port de plaisance. Venez découvrir le savoir-faire d’artisans locaux et régionaux dans une ambiance conviviale et estivale.
Organisé en plein cœur de la Bourgogne Riviera, ce marché est une invitation à la flânerie, à la rencontre et à la découverte de créations authentiques. Une occasion idéale de profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis, tout en valorisant l’artisanat et le territoire. .
Promenade du Port Saint-Jean Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
English : Marché artisanal Au bord de l’eau
