Marché artisanal Au bord de l’eau

Promenade du Port Saint-Jean Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-09

Le marché artisanal de Saint-Jean-de-Losne vous donne rendez-vous dans un cadre exceptionnel les 14 juillet et 9 août 2026, au bord de l’eau, sur la promenade du port de plaisance. Venez découvrir le savoir-faire d’artisans locaux et régionaux dans une ambiance conviviale et estivale.

Organisé en plein cœur de la Bourgogne Riviera, ce marché est une invitation à la flânerie, à la rencontre et à la découverte de créations authentiques. Une occasion idéale de profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis, tout en valorisant l’artisanat et le territoire. .

Promenade du Port Saint-Jean Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

English : Marché artisanal Au bord de l’eau

L’événement Marché artisanal Au bord de l’eau Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Rives de Saône