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Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Magasin Les rêves en couleurs

Adresse : 3 rue du château

Ville : 21170 Saint-Jean-de-Losne

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Jean-de-Losne

Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Ce 13 juin, c’est la journée mondiale du bien-être, alors offrez-vous une parenthèse créatrice et relaxante.

Lors de cet atelier, vous découvrirez les bases de la peinture à l’aquarelle jeux de couleurs, dégradés et techniques simples pour réaliser une composition douce et harmonieuse. Un atelier accessible à tous, même aux débutants !   .

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90  contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle

L’événement Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives de Saône

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