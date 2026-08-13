Atelier adultes monotype végétal empreintes de nature au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Micro-Folie musée numérique Granzay-Gript

Informations pratiques

Granzay-Gript

Atelier adultes monotype végétal empreintes de nature au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07 17:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Envie de révéler la beauté de la nature à travers l’art de l’impression ?

Rejoignez-nous pour un atelier créatif dédié au monotype végétal ! À l’aide d’encre, d’un rouleau d’imprimeur et de véritables éléments végétaux que nous irons prélever, apprenez à capturer les textures et les détails de la nature pour réaliser d’uniques impressions sur papier. Les fêtes arrivent, pourquoi ne pas faire vos cartes de fin d’année avec cette technique ?

Une bulle de calme et de liberté créative, sans aucune expérience préalable requise ! .

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 92 73 26 Bibliofolie@granzay-gript.fr

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English :

L’événement Atelier adultes monotype végétal empreintes de nature au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin