Ancenis-Saint-Géréon

Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Atelier améliorer son sommeil

Repères physiologiques et leviers naturels pour mieux dormir.

35€ Personne .

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com

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English :

Improve your sleep workshop

L’événement Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis