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Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon

Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 119 Rue des Douves

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 35 35

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Atelier améliorer son sommeil
Repères physiologiques et leviers naturels pour mieux dormir.
35€ Personne   .

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05  camilapaeznaturopathie@etik.com

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Improve your sleep workshop

L’événement Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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