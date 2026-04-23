Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon
Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon jeudi 25 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Atelier améliorer son sommeil
Repères physiologiques et leviers naturels pour mieux dormir.
35€ Personne .
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com
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Improve your sleep workshop
L’événement Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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