Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon
La Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez participer à l’apéro-mix avec Mr Cornelius à la guinguette de l’Éperon le vendredi 19 juin !
Groove & Funk.
Bar et restauration. .
La Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire eperon@kresto.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for an apéro-mix with Mr Cornelius at the guinguette de l’Éperon on Friday June 19!
L’événement Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Exposition Nathalie Gautier et Martine Giraud Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon 10 juin 2026
- Présentation de saison culturelle 26-27 + Influence Cie les Invendus Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon 11 juin 2026
- Présentation de la saison 26-27 du Théâtre Quartier Libre Théâtre du Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon 11 juin 2026
- Moment Parenthèse Ancenis-Saint-Géréon 11 juin 2026
- Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 11 juin 2026