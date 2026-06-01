Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 juin 2026.

Ancenis-Saint-Géréon

Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon

La Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez participer à l’apéro-mix avec Mr Cornelius à la guinguette de l’Éperon le vendredi 19 juin !

Groove & Funk.

Bar et restauration. .

La Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire eperon@kresto.fr

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English :

Join us for an apéro-mix with Mr Cornelius at the guinguette de l’Éperon on Friday June 19!

L’événement Apéro Mix avec Mr Cornelius Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis