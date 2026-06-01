Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon jeudi 11 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Tounoi de palets Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez vous affrontez au tournoi de palets vendéens du Chifoumi !
Sur inscription. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
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English :
Come and compete in the Chifoumi Vendée shuffleboard tournament!
L’événement Tounoi de palets Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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