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Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Boulevard du Docteur Moutel

Adresse : Bar à jeux le Chifoumi

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

Tounoi de palets Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Venez vous affrontez au tournoi de palets vendéens du Chifoumi !
Sur inscription.   .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41  contact@chifoumi-bar.fr

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English :

Come and compete in the Chifoumi Vendée shuffleboard tournament!

L’événement Tounoi de palets Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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