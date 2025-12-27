Moment Parenthèse Ancenis-Saint-Géréon
Moment Parenthèse Ancenis-Saint-Géréon jeudi 11 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Moment Parenthèse
Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Moment Causette présente son 1er événement Moment Parenthèse le jeudi 11 juin à Ancenis-Saint-Géréon.
Partage, rencontre et moment convivial.
Ateliers créatifs libres proposés par Les p’tits galets d’Elisa, Charlotte Tessier, Sèves design natura et Moment causette.
À 20h Et le couple dans tout ça ? Animé par Christine Cerisier.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre.
Inscription conseillée. .
Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire momentcausette@gmail.com
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English :
Moment Causette presents its 1st Moment Parenthèse event on Thursday June 11 in Ancenis-Saint-Géréon.
L’événement Moment Parenthèse Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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