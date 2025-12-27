Ancenis-Saint-Géréon

Moment Parenthèse

Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Moment Causette présente son 1er événement Moment Parenthèse le jeudi 11 juin à Ancenis-Saint-Géréon.

Partage, rencontre et moment convivial.

Ateliers créatifs libres proposés par Les p’tits galets d’Elisa, Charlotte Tessier, Sèves design natura et Moment causette.

À 20h Et le couple dans tout ça ? Animé par Christine Cerisier.

Buvette et restauration sur place.

Prix libre.

Inscription conseillée. .

Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire momentcausette@gmail.com

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English :

Moment Causette presents its 1st Moment Parenthèse event on Thursday June 11 in Ancenis-Saint-Géréon.

L’événement Moment Parenthèse Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis