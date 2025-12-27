Fête de l’été Le comptoir de Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Fête de l’été

Le comptoir de Saint-Géréon 101 Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le Comptoir de Saint-Géréon vous donne rendez-vous le vendredi 19 juin pour la fête de l’été !

Concert Nath Why Note

FoodTruck Lady Truck

Réservation conseillée. .

Le comptoir de Saint-Géréon 101 Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 20 89

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English :

The Comptoir de Saint-Géréon invites you to its summer party on Friday June 19!

L’événement Fête de l’été Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis