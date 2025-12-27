Fête de l’été Le comptoir de Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon
Fête de l’été Le comptoir de Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon vendredi 12 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Fête de l’été
Le comptoir de Saint-Géréon 101 Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le Comptoir de Saint-Géréon vous donne rendez-vous le vendredi 19 juin pour la fête de l’été !
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Réservation conseillée. .
Le comptoir de Saint-Géréon 101 Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 20 89
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English :
The Comptoir de Saint-Géréon invites you to its summer party on Friday June 19!
L’événement Fête de l’été Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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