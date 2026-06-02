Ancenis-Saint-Géréon

Concert de l’École de musique Arpège Couleurs parasol

Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Différentes formations de l’école de musique Arpège présenteront leur travail l’orchestre Avenir, l’atelier ados, l’ensemble de percussions, l’ensemble de harpes, le collectif Crazy Family, le chœur d’enfants et les ateliers chansons ados et adultes.

Concert de l’école de musique Arpège d’Ancenis. Tout public.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.. .

Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 13 68 ancenisarpege@gmail.com

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English :

Various groups from the Arpège music school will present their work: the Avenir orchestra, the teen workshop, the percussion ensemble, the harp ensemble, the Crazy Family collective, the children’s choir and the teen and adult song workshops.

L’événement Concert de l’École de musique Arpège Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis