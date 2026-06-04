Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon samedi 4 juillet 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol
La Charbonnière Guinguette de l’Éperon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-08-29 2026-08-30
La Bouffée d’art vous accueille pour des ateliers d’arts plastiques création de cartes postales, croquis de Loire, sculptures en foin et fresque collective. Venez créer en famille, à votre rythme !
Matériel fourni.
Tout public. Dans la limite des places disponibles. .
La Charbonnière Guinguette de l’Éperon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@labouffedart.fr
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English :
La Bouffée d?art welcomes you to art workshops: postcard making, Loire sketches, hay sculptures and collective frescoes. Come and create with your family, at your own pace!
L’événement Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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