Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol

La Charbonnière Guinguette de l’Éperon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-08-29 2026-08-30

La Bouffée d’art vous accueille pour des ateliers d’arts plastiques création de cartes postales, croquis de Loire, sculptures en foin et fresque collective. Venez créer en famille, à votre rythme !

Matériel fourni.

Tout public. Dans la limite des places disponibles. .

La Charbonnière Guinguette de l’Éperon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@labouffedart.fr

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English :

La Bouffée d?art welcomes you to art workshops: postcard making, Loire sketches, hay sculptures and collective frescoes. Come and create with your family, at your own pace!

L’événement Ateliers d’été La Bouffée d’Art Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis