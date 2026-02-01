Atelier apprentis soigneurs Marianimaux Locoal-Mendon

Atelier apprentis soigneurs

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24

Atelier de 2h pour les enfants à partir de 4 ans révolu.

Les enfants apprendront à prendre soins des lapins, cochons d’inde, chèvres, poules, poneys et chiens au travers d’activités portant sur les soins, leurs régimes alimentaires et leurs besoins d’activités physiques.

Sur réservation obligatoire. Paiement en espèce ou par chèque. .

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

