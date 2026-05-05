Atelier apprentissage et remise en selle, Piste d’athlétisme, Gros-Morne

Atelier apprentissage et remise en selle Mercredi 27 mai, 09h00 Piste d’athlétisme Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Atelier d’apprentissage et de remise en selle pour adultes : employés municipaux, élus et tout public

Piste d’athlétisme Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique [{« type »: « email », « value »: « contact.devdurable@ville-grosmorne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596675011 »}]

Atelier d’apprentissage et de remise en selle pour adultes