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Atelier apprentissage et remise en selle, Piste d’athlétisme, Gros-Morne

Atelier apprentissage et remise en selle, Piste d’athlétisme, Gros-Morne

Atelier apprentissage et remise en selle, Piste d’athlétisme, Gros-Morne mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Piste d'athlétisme

Adresse : Gros-Morne

Ville : 97213 Gros-Morne

Département : Martinique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Atelier apprentissage et remise en selle Mercredi 27 mai, 09h00 Piste d’athlétisme Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Atelier d’apprentissage et de remise en selle pour adultes : employés municipaux, élus et tout public

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Atelier d’apprentissage et de remise en selle pour adultes

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