LA VILLE A VELO, MAIRIE DU GROS-MORNE, GROS-MORNE

LA VILLE A VELO Vendredi 29 mai, 18h00 MAIRIE DU GROS-MORNE Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T04:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T04:00:00+02:00

Balade nocturne dans les rues du bourg, à partir de 5 ans. Rendez-vous place de la mairie – Location de vélos sur place-Petites réparations et vente d’accessoires vélos – Casque et éclairage du vélo obligatoires.

MAIRIE DU GROS-MORNE 2 rue SCHOELCHER GROS-MORNE 97213 bourg Martinique Martinique [{« type »: « email », « value »: « contact.devdurable@ville-grosmorne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596675011 »}]

Balade nocturne à travers les rues du bourg.