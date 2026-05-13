Atelier Aqua Zik Rue Albert Theulier Thiviers
Atelier Aqua Zik Rue Albert Theulier Thiviers mercredi 10 juin 2026.
Thiviers
Atelier Aqua Zik
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Vient créer des instruments qui produisent des sons grâce à l’eau, tout en découvrant pourquoi cette ressource est précieuse et comment on peut la protéger des pollutions. Sur inscription, à partir de 5 ans . 4€/adhérent, 8€/non adhérent.
Vient créer des instruments qui produisent des sons grâce à l’eau, tout en découvrant pourquoi cette ressource est précieuse et comment on peut la protéger des pollutions. .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Atelier Aqua Zik
Come and create instruments that produce sounds using water, while discovering why this resource is so precious and how we can protect it from pollution. Registration required, ages 5 and up. 4?/member, 8?/non-member.
L’événement Atelier Aqua Zik Thiviers a été mis à jour le 2026-05-13 par Isle-Auvézère
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