Atelier découverte Design Humain avec Nathalie Au chant des Huppes Thiviers

Thiviers

Atelier découverte Design Humain avec Nathalie

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Design Humain est un outil de connaissance de soi qui aide à mieux comprendre son fonctionnement énergétique, émotionnel et psychologique. Il offre un cadre concret pour mettre des mots sur ce que l’on ressent et mieux vivre ses relations.

Atelier prévu pour 4 personnes max. Inscription 24h avant

Le Design Humain est un outil de connaissance de soi qui aide à mieux comprendre son fonctionnement énergétique, émotionnel et psychologique. Il offre un cadre concret pour mettre des mots sur ce que l’on ressent et mieux vivre ses relations.

Dans cet atelier, nous explorerons

Les bases du Design Humain et les différentes parts de soi.

La lecture d’un schéma centres énergétiques, personnalité, prise de décision, autorité intérieure.

L’ego, les automatismes et les fonctionnements de survie.

Les interactions avec les autres et le fonctionnement des enfants.

Les limites et raccourcis de la vulgarisation.

Merci de transmettre vos coordonnées de naissance (date, heure, lieu) à l’inscription afin de recevoir votre schéma énergétique le jour de l’atelier. .

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 37 50

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English : Atelier découverte Design Humain avec Nathalie

Human Design is a self-awareness tool that helps you better understand your energetic, emotional and psychological functioning. It offers a concrete framework for putting into words what you’re feeling and how you relate to others.

Workshop for 4 people max. Registration 24h before

L’événement Atelier découverte Design Humain avec Nathalie Thiviers a été mis à jour le 2026-05-18 par Isle-Auvézère