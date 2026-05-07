Atelier aquarelle adulte Retour de plage Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer
Atelier aquarelle adulte Retour de plage Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Atelier aquarelle adulte Retour de plage
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 20:15:00
Date(s) :
2026-07-28
Autour de thèmes libres et variées, vous pourrez découvrir la magie de l’aquarelle et développer le lâcher-prise et la détente lors d’un moment convivial. Sur réservation par sms, par mail ou sur instagram Beau Rouj Graphisme. 35€ Adulte. .
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 63 85 42
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L’événement Atelier aquarelle adulte Retour de plage Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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