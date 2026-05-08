Atelier dessin aquarellé botanique en duo Rue des Embruns Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier dessin aquarellé botanique en duo

Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Dessin botanique à l’aquarelle sous le grand chêne des Bergers. Initiation au dessin botanique un moment de pause, d’observation et de couleurs de la nature, en duo, sans prérequis. Matériel fourni (pas de gouache). Duo (parent-enfant dès 7 ans) 25 €. 2 parents + 1 enfant 35 € (+7 € par enfant supplémentaire). Sur réservation à l’Office de Tourisme. .

Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

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English :

L’événement Atelier dessin aquarellé botanique en duo Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme