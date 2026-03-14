Atelier Aquarelle Chez Causettes Berck
Atelier Aquarelle Chez Causettes Berck samedi 21 mars 2026.
Atelier Aquarelle Chez Causettes
50 rue Carnot Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2025-02-21
Date(s) :
2026-03-21
Pour célébrer l’arrivée du Printemps, découvrez l’auquarelle lors d’un atelier créatif et accessible à tous. Repartez avec votre propre création dans une ambiance conviviale et détendu.
Animé par Laurine Derolez
Samedi 21 Mars 2026
De 15H 16H30
50 Rue Carnot , Berck
Places limitées à 7 Participants.
A partir de 12 ans
10€ Par personne (Boisson Offerte)
Inscription au 07 68 62 17 50
Samedi 21 Mars 2026
De 15H 16H30
50 Rue Carnot , Berck
Organisée par Causettes bonjour@causettes. https://causettes.fr/ .
50 rue Carnot Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 89 87 86 bonjour@causettes.fr
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English :
L’événement Atelier Aquarelle Chez Causettes Berck a été mis à jour le 2026-02-28 par Romane Bunjaku