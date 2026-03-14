Atelier Aquarelle Chez Causettes

50 rue Carnot Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2025-02-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour célébrer l’arrivée du Printemps, découvrez l’auquarelle lors d’un atelier créatif et accessible à tous. Repartez avec votre propre création dans une ambiance conviviale et détendu.

Animé par Laurine Derolez

Samedi 21 Mars 2026

De 15H 16H30

50 Rue Carnot , Berck

Places limitées à 7 Participants.

A partir de 12 ans

10€ Par personne (Boisson Offerte)

Inscription au 07 68 62 17 50

Samedi 21 Mars 2026

De 15H 16H30

50 Rue Carnot , Berck

Organisée par Causettes bonjour@causettes. https://causettes.fr/ .

50 rue Carnot Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 89 87 86 bonjour@causettes.fr

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English :

L’événement Atelier Aquarelle Chez Causettes Berck a été mis à jour le 2026-02-28 par Romane Bunjaku