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Atelier aquarelle enfants Médiathèque Le Croisty

Atelier aquarelle enfants Médiathèque Le Croisty samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 11 Rue des Écoles

Ville : 56540 Le Croisty

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Le Croisty

Atelier aquarelle enfants

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Atelier enfants/familles Viens créer ta planche d’autocollants par Audrey Ramsbacher. Au programme peinture de petits animaux en aquarelle déclinés par la suite en autocollants. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte ) ; à partir de 8 ans en autonomie ou accompagnés d’un adulte.   .

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60 

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English :

L’événement Atelier aquarelle enfants Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan