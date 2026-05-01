Atelier aquarelle enfants Médiathèque Le Croisty

Le Croisty

Atelier aquarelle enfants

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Atelier enfants/familles Viens créer ta planche d’autocollants par Audrey Ramsbacher. Au programme peinture de petits animaux en aquarelle déclinés par la suite en autocollants. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte ) ; à partir de 8 ans en autonomie ou accompagnés d’un adulte. .

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

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English :

L’événement Atelier aquarelle enfants Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan