Atelier aquarelle enfants Médiathèque Le Croisty
Atelier aquarelle enfants Médiathèque Le Croisty samedi 23 mai 2026.
Le Croisty
Atelier aquarelle enfants
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Atelier enfants/familles Viens créer ta planche d’autocollants par Audrey Ramsbacher. Au programme peinture de petits animaux en aquarelle déclinés par la suite en autocollants. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte ) ; à partir de 8 ans en autonomie ou accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60
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English :
L’événement Atelier aquarelle enfants Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan