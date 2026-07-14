ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 11:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Atelier aquarelle pour enfants à partir de 5 ans chez Suzy & Jackie animé par Maen Roz Aquarelle !

Matériel et support fournis, votre boisson préférée offerte, une parenthèse gourmande et créative !

Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone. .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34

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English :

L’événement ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec