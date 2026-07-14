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AGENDA · Perros-Guirec

ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

lundi 27 juillet 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
7 Rue du Maréchal Leclerc
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27 11:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Atelier aquarelle pour enfants à partir de 5 ans chez Suzy & Jackie animé par Maen Roz Aquarelle !

Matériel et support fournis, votre boisson préférée offerte, une parenthèse gourmande et créative !

Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone.   .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34 

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English :

L’événement ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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