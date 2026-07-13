Visite de la cidrerie « Le Verger de Kernivinen » Lieu dit de Kerambellec Perros-Guirec
mercredi 15 juillet 2026 · Lieu dit de Kerambellec · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite de la cidrerie « Le Verger de Kernivinen »
Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre artisanal ! La dégustation, offerte à l’issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités.
Visite guidée d’une durée de 1h, gratuite.
Réservation à l’Office de Tourisme sur place ou par téléphone.
Départs à 10h et à 11h15.
La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Nos amis les chiens sont acceptés tenus en laisse. .
Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de la cidrerie « Le Verger de Kernivinen » Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- Stretching Plage de Trestraou Plage de Trestraou Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Stage de tennis de table Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Explore the history and wildlife of the Pink Granite Coast at Ploumanac’h, in English ! Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Au fil du littoral Découvrir en s’amusant Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec 13 juillet 2026