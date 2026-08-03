ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec
lundi 3 août 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Atelier aquarelle pour enfants à partir de 5 ans chez Suzy & Jackie animé par Maen Roz Aquarelle !
Matériel et support fournis, votre boisson préférée offerte, une parenthèse gourmande et créative !
Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone. .
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34
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English :
L’événement ATELIER AQUARELLE pour enfants chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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