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Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais

Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais

Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Impasse du Vieux Moulin

Ville : 45210 Pers-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pers-en-Gâtinais

Atelier arbres au fusain

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

En compagnie de l’artiste Héloïse Pierre-Emmanuelle, venez explorer la technique du fusain pour dessiner arbres ou autres éléments naturels. Vous pourrez vous appuyer sur ses photographies noir et blanc ou les vôtres.
En compagnie de l’artiste Héloïse Pierre-Emmanuelle, venez explorer la technique du fusain pour dessiner arbres ou autres éléments naturels. Vous pourrez vous appuyer sur ses photographies noir et blanc ou les vôtres.   .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54 

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English :

Join artist Héloïse Pierre-Emmanuelle as she explores the charcoal technique for drawing trees and other natural elements. You can use her black & white photographs or your own.

L’événement Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO

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