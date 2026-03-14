Atelier archéo à Bibracte Site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Atelier archéo à Bibracte

Site archéologique de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 13:30:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14

Si tu as entre 7 et 12 ans et que tu veux découvrir l’archéologie et la vie des Gaulois à Bibracte, pars à la découverte des chantiers de fouille.

Truelle à la main, initie-toi aux gestes de la fouille et à la démarche scientifique, tel un vrai archéologue, sur un chantier de fouille reconstitué.

Durée 2h30. .

Site archéologique de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

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English : Atelier archéo à Bibracte

L’événement Atelier archéo à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)