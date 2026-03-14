Musée décalé, une visite famille à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Musée décalé, une visite famille à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray mercredi 8 avril 2026.
Musée décalé, une visite famille à Bibracte
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 13:30:00
fin : 2026-07-15 15:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12
Faites un pas de côté pour une visite amusante adaptée à toute la famille !
L’histoire des Gaulois fascine tout autant adultes et enfants, alors profitez des connaissances de nos guides pour découvrir comment vivaient les Eduens, il y a 2 000 ans, au sommet du mont Beuvray. Cette visite est spécialement adaptée aux familles et aux plus jeunes.
C’est une découverte active des collections du musée et de la démarche archéologique associée, à partir de défis, d’expérimentations, de jeux d’observation ou de devinettes, adaptés de 6 à 95 ans ! Toutes les activités mobilisent des âges et compétences différentes, donc chacun pourra participer à son niveau. Une visite décalée pour permettre un accès facile au musée.
Réservation obligatoire. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
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English : Musée décalé, une visite famille à Bibracte
L’événement Musée décalé, une visite famille à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)