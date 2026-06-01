Conférence autour des sanctuaires gaulois, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Conférence autour des sanctuaires gaulois Dimanche 14 juin, 14h00 Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Philippe Barral, professeur d’archéologie du monde celtique à l’université Marie-et-Louis-Pasteur, dresse un panorama des sanctuaires gaulois, en prélude à l’exposition temporaire Empreintes du sacré – À la recherche des lieux de culte gaulois en Bourgogne-Franche-Comté, présentée à Bibracte à partir du 4 juillet.

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr On a coutume de dire que Bibracte est une ville gauloise sous la forêt. Au cœur d’une forêt de 1 000 hectares se niche une ville qui a accueilli entre 5 et 10 000 habitants, à la période charnière de la conquête de la Gaule par les Romains. Une ville éphémère, capitale du puissant peuple des Eduens, qui fut un centre artisanal, commercial et politique de premier ordre aux IIe et Ier siècles avant notre ère. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

Philippe Barral, professeur d’archéologie du monde celtique à l’université Marie-et-Louis-Pasteur, dresse un panorama des sanctuaires gaulois, en prélude à l’exposition temporaire _Empreintes du – À…

©Bibracte, A. Maillier