Quatre cycles de Lune Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray
Quatre cycles de Lune Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray dimanche 7 juin 2026.
Saint-Léger-sous-Beuvray
Quatre cycles de Lune
Maison du Beuvray Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert EVA VOCE Ensemble vocal féminin. .
Maison du Beuvray Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 55 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quatre cycles de Lune
L’événement Quatre cycles de Lune Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire)
- Nuit européenne des musées à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 23 mai 2026
- Visite gratuite du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 23 mai 2026
- Concert de l’ensemble vocal Anima, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 23 mai 2026
- Mégalithes et pierres à légendes, Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 6 juin 2026
- Présentation de la dernière publication Mégalithes et pierres à légendes par Christian Bégo et Philippe Poiseau, auteurs et photographe Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 6 juin 2026