Quatre cycles de Lune Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray

Quatre cycles de Lune

Maison du Beuvray Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert EVA VOCE Ensemble vocal féminin. .

Maison du Beuvray Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 55 46

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English : Quatre cycles de Lune

L’événement Quatre cycles de Lune Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)