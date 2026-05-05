Visite guidée du musée de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite guidée du musée de Bibracte 13 et 14 juin Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

réservation conseillée au 03 85 86 52 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Suivez le guide dans les espaces du musée de Bibracte ! Avec passion et compétence, il vous fera découvrir les secrets de l’Europe celtique et le résultat des fouilles de Bibracte.

Vous pourrez ensuite à votre guise revenir sur les espaces du musée qui vous ont intrigués.

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr On a coutume de dire que Bibracte est une ville gauloise sous la forêt. Au cœur d’une forêt de 1 000 hectares se niche une ville qui a accueilli entre 5 et 10 000 habitants, à la période charnière de la conquête de la Gaule par les Romains. Une ville éphémère, capitale du puissant peuple des Eduens, qui fut un centre artisanal, commercial et politique de premier ordre aux IIe et Ier siècles avant notre ère. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

Suivez le guide dans les espaces du musée de Bibracte ! Avec passion et compétence, il vous fera découvrir les secrets de l’Europe celtique et le résultat des fouilles de Bibracte.

©Bibracte, A. Maillier