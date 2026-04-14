Visite gratuite du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite gratuite du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Au cœur de la Bourgogne, dans la forêt du Morvan, se dresse Bibracte. Il y a 2 000 ans, c’était une capitale gauloise, installée sur le mont Beuvray. Aujourd’hui, c’est l’un des plus grands sites archéologiques européens du second âge du Fer.

Remontez l’Histoire en visitant le musée, consacré à la civilisation celtique. Vous y découvrirez le phénomène de l’apparition des villes dans toute l’Europe, au travers d’objets provenant de nombreux musées européens, de maquettes et de dispositifs multimédia ultra modernes. Vous suivrez la démarche de l’archéologue, qui part d’observations sur le terrain pour étudier l’artisanat, l’agriculture, l’architecture et les mutations de la vie quotidienne à l’âge du Fer.

Le musée s’est vu attribuer en juin 2025 le label « Architecture contemporaine remarquable ».

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère.

Qui étaient les habitants de ces oppida ? Comment leur société était-elle organisée ? Comment les archéologues ont-ils contribué à faire ressurgir cette phase clé de l’urbanisation de l’Europe ? Et surtout, comment expliquer les nombreuses similitudes entre ces sites distants de centaines de kilomètres ? C’est à toutes ces questions que le musée répond.

Tous les objets présentés sont contemporains de Bibracte. Associés à des maquettes, des plans, des photographies et des dispositifs numériques, ils dévoilent aussi différents aspects du travail des archéologues. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

Au cœur de la Bourgogne, dans la forêt du Morvan, se dresse Bibracte. Il y a 2 000 ans, c’était une capitale gauloise, installée sur le mont Beuvray. Aujourd’hui, c’est l’un des plus grands sites du …

© Bibracte, A. Maillier