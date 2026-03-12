Nuit européenne des musées à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Nuit européenne des musées à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées à Bibracte
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre des Nuits européennes des musées à Bibracte.
Outre les rencontres proposées, profitez de cette soirée pour découvrir ou redécouvrir, à votre rythme, l’exposition permanente et l’architecture du musée dans son écrin nocturne et profitez du concert de l’ensemble vocal Anima.
Entrée libre au musée dans son écrin nocturne. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
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L’événement Nuit européenne des musées à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II