Nuit européenne des musées à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Nuit européenne des musées à Bibracte

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des Nuits européennes des musées à Bibracte.

Outre les rencontres proposées, profitez de cette soirée pour découvrir ou redécouvrir, à votre rythme, l’exposition permanente et l’architecture du musée dans son écrin nocturne et profitez du concert de l’ensemble vocal Anima.

Entrée libre au musée dans son écrin nocturne. .

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

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English :

L’événement Nuit européenne des musées à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II