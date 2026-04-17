Présentation de la dernière publication Mégalithes et pierres à légendes par Christian Bégo et Philippe Poiseau, auteurs et photographe Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Présentation de la dernière publication Mégalithes et pierres à légendes par Christian Bégo et Philippe Poiseau, auteurs et photographe Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 6 juin 2026.
Saint-Léger-sous-Beuvray
Présentation de la dernière publication Mégalithes et pierres à légendes par Christian Bégo et Philippe Poiseau, auteurs et photographe
Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Conférence dans l’auditorium du musée, et découverte de la pierre Salvée et la Wivre avec Vincent Guichard, directeur de Bibracte. Possibilité de déjeuner au restaurant du musée, sur réservation à la Camosine. .
Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23 mediation@camosine.fr
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L’événement Présentation de la dernière publication Mégalithes et pierres à légendes par Christian Bégo et Philippe Poiseau, auteurs et photographe Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-04-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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