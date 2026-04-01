Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx

Mourenx

Atelier Archéologie pour les petits

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Par Lacq Odyssée

Quels animaux cotoyaient les hommes de cro-magon ? Quels traces ont-ils laissé ? Qu’est-ce qu’une peinture rupestre ? Toutes ces questions seront abordées de façon ludique pour les plus petits. .

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

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English : Atelier Archéologie pour les petits

L’événement Atelier Archéologie pour les petits Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn