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Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Lacq Odyssée

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-29T14:00:00

Fin : 2026-04-29T

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Archéologie pour les petits

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Par Lacq Odyssée
Quels animaux cotoyaient les hommes de cro-magon ? Quels traces ont-ils laissé ? Qu’est-ce qu’une peinture rupestre ? Toutes ces questions seront abordées de façon ludique pour les plus petits.   .

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

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English : Atelier Archéologie pour les petits

L’événement Atelier Archéologie pour les petits Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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