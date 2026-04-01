Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx
Atelier Archéologie pour les petits Lacq Odyssée Mourenx mercredi 29 avril 2026.
Mourenx
Atelier Archéologie pour les petits
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Par Lacq Odyssée
Quels animaux cotoyaient les hommes de cro-magon ? Quels traces ont-ils laissé ? Qu’est-ce qu’une peinture rupestre ? Toutes ces questions seront abordées de façon ludique pour les plus petits. .
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier Archéologie pour les petits
L’événement Atelier Archéologie pour les petits Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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