Atelier ARCHIPAT 6/12 ans à bord d'un carrosse Au musée Henri Barré Thouars mercredi 14 janvier 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans à bord d’un carrosse

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Et si tu imaginais une BD qui te permettrait de monter à bord de la demi-berline exposée au musée ?

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans à bord d’un carrosse

What if you imagined a comic strip that would let you climb aboard the half-berlin on display at the museum?

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans à bord d’un carrosse

Wie wäre es, wenn du dir einen Comic ausdenkst, mit dem du an Bord der im Museum ausgestellten Halbberline gehen kannst?

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

E se immaginaste un fumetto che vi permettesse di salire a bordo del mezzo ferroviario esposto al museo?

È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans à bord d’un carrosse

¿Y si imaginara un cómic que le permitiera subir a bordo del semioruga expuesto en el museo?

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

