Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues Au musée Henri Barré Thouars mercredi 21 janvier 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Dans le musée, repère tous les cycles anciens, pour ensuite réaliser une maquette avec différents matériaux.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues

Locate all the ancient cycles in the museum, then build a model using different materials.

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues

Markiere im Museum alle alten Zyklen, um anschließend ein Modell aus verschiedenen Materialien zu bauen.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Nel museo, trovate tutti i vecchi cicli, poi costruite un modello con diversi materiali.

È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans deux roues

En el museo, encuentre todos los ciclos antiguos y, a continuación, realice una maqueta con diferentes materiales.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

