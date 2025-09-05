Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book Au musée Henri Barré Thouars mercredi 4 février 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Réalise un petit livret, dans lequel le moyen de transport dessiné va être en mouvement, en feuilletant les pages

rapidement.

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book

Make a small booklet, in which the means of transport you’ve drawn will be in motion, by flipping through the pages

quickly.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book

Gestalte ein kleines Büchlein, in dem das gezeichnete Verkehrsmittel in Bewegung sein wird, indem du die Seiten durchblätterst

schnell zu lesen.

Voranmeldung erforderlich.

Italiano :

Create un libretto in cui i mezzi di trasporto che avete disegnato saranno in movimento, sfogliando le pagine

rapidamente.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans flip book

Haz un librito en el que los medios de transporte que has dibujado estén en movimiento, pasando las páginas

rápidamente.

Es necesario reservar.

