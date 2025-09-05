Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières Au musée Henri Barré Thouars mercredi 25 février 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

En suivant la ligne de chemin de fer, partons à la recherche des maisons de garde-barrières présentes encore sur le

territoire (rallye-photos).

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières

Following the railroad line, let’s go in search of the gatekeepers’ houses still standing in the area (photo rally)

(photo rally).

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières

Entlang der Eisenbahnlinie machen wir uns auf die Suche nach den noch im Gebiet vorhandenen Torhüterhäusern

(Fotorallye).

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Seguendo la linea ferroviaria, andiamo alla ricerca delle case dei guardiani ancora in piedi nella zona (foto raduno)

(raduno fotografico).

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison de garde-barrières

Siguiendo la vía del tren, vamos en busca de las casas de los porteros que aún quedan en pie en la zona (rally fotográfico)

(rally fotográfico).

Imprescindible reservar.

