Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo Au musée Henri Barré Thouars

Viens découvrir les différents moyens de transport présents dans les collections du musée. Laisse-toi guider entre grand-bi, chaise à porteurs et la demi-berline !
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo
Come and discover the different means of transport in the museum’s collections. Let us guide you between the grand-bi, the sedan chair and the half-berlin!
Reservations required. Places are limited.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo
Komm und entdecke die verschiedenen Transportmittel, die in den Sammlungen des Museums zu finden sind. Lass dich zwischen Grand-Bi, Sänfte und der Halbberline führen!
Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Venite a scoprire i diversi mezzi di trasporto presenti nelle collezioni del museo. Lasciatevi guidare tra il grand-bi, la portantina e la mezza berlina!
È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo
Venga a descubrir los diferentes medios de transporte de las colecciones del museo. Déjese guiar entre el grand-bi, la silla de manos y el half-berlin
Imprescindible reservar. Plazas limitadas.
