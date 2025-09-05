Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Viens découvrir les différents moyens de transport présents dans les collections du musée. Laisse-toi guider entre grand-bi, chaise à porteurs et la demi-berline !

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo

Come and discover the different means of transport in the museum’s collections. Let us guide you between the grand-bi, the sedan chair and the half-berlin!

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo

Komm und entdecke die verschiedenen Transportmittel, die in den Sammlungen des Museums zu finden sind. Lass dich zwischen Grand-Bi, Sänfte und der Halbberline führen!

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Venite a scoprire i diversi mezzi di trasporto presenti nelle collezioni del museo. Lasciatevi guidare tra il grand-bi, la portantina e la mezza berlina!

È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Rallye Photo

Venga a descubrir los diferentes medios de transporte de las colecciones del museo. Déjese guiar entre el grand-bi, la silla de manos y el half-berlin

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

