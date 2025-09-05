Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un train peut en cacher un autre Au musée Henri Barré Thouars

Un après-midi à se divertir avec différents jeux de société sur le thème de la gare (quiz de la gare, jeu de l’oie revisité…) et à découvrir l’histoire de la ville cheminote.

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un train peut en cacher un autre

Discover the history of Thouars station with the help of various historical documents and the « Quizz du quartier de la gare » game.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un train peut en cacher un autre

Entdecke die Geschichte des Bahnhofs von Thouars mithilfe verschiedener historischer Dokumente und des Spiels « Quiz des Bahnhofsviertels ».

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un pomeriggio di divertimento con diversi giochi da tavolo sul tema della stazione (quiz della stazione, gioco dell’oca rivisitato…) e alla scoperta della storia della città ferroviaria.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un train peut en cacher un autre

Descubra la historia de la estación de Thouars con la ayuda de varios documentos históricos y el juego « Quizz sobre el barrio de la estación ».

Imprescindible reservar.

