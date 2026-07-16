Atelier architecture, Médiathèque du Péage de Roussillon, Le Péage-de-Roussillon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Péage de Roussillon · Le Péage-de-Roussillon

Informations pratiques

Atelier architecture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque du Péage de Roussillon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Atelier proposé en lien avec Archilude.

Des ateliers pour expérimenter l’architecture de façon créative avec l’association Archilude : jeux, ateliers de construction, fresque, cabane à lecture…l’architecture s’anime et devient ludique !

Accès libre toute la journée sauf entre 12h et 14h.

Médiathèque du Péage de Roussillon 9 bis avenue Jules Ferry 38550 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 86 58 60 https://www.reseau-ecume.fr/

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