Atelier architecture, Médiathèque du Péage de Roussillon, Le Péage-de-Roussillon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Péage de Roussillon · Le Péage-de-Roussillon
Informations pratiques
Atelier architecture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque du Péage de Roussillon Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Atelier proposé en lien avec Archilude.
Des ateliers pour expérimenter l’architecture de façon créative avec l’association Archilude : jeux, ateliers de construction, fresque, cabane à lecture…l’architecture s’anime et devient ludique !
Accès libre toute la journée sauf entre 12h et 14h.
Médiathèque du Péage de Roussillon 9 bis avenue Jules Ferry 38550 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 86 58 60 https://www.reseau-ecume.fr/
Biblis en folie 2026
©archilude