Informations pratiques

Menglon

Atelier aromathérapie

20 route des Tonnons Menglon Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir le monde de l’aromathérapie avec ses hydrolats et ses huiles essentielles.

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20 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 59 85 63 symbioseduvivant@gmail.com

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English :

Come discover the world of aromatherapy with its hydrosols and essential oils.

L’événement Atelier aromathérapie Menglon a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois