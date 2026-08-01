AGENDA · Menglon
Atelier aromathérapie Menglon
mercredi 12 août 2026 · Menglon
Informations pratiques
Menglon
Atelier aromathérapie
20 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir le monde de l’aromathérapie avec ses hydrolats et ses huiles essentielles.
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20 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 59 85 63 symbioseduvivant@gmail.com
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English :
Come discover the world of aromatherapy with its hydrosols and essential oils.
L’événement Atelier aromathérapie Menglon a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois