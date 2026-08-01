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AGENDA · Menglon

Atelier aromathérapie Menglon

mercredi 12 août 2026 · Menglon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
20 route des Tonnons
Ville
26410 Menglon
Département
Drôme
Tarif
30 30

Menglon

Atelier aromathérapie

20 route des Tonnons Menglon Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez découvrir le monde de l’aromathérapie avec ses hydrolats et ses huiles essentielles.
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20 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 59 85 63  symbioseduvivant@gmail.com

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English :

Come discover the world of aromatherapy with its hydrosols and essential oils.

L’événement Atelier aromathérapie Menglon a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois