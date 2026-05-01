Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis
Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis dimanche 24 mai 2026.
Braud-et-Saint-Louis
Atelier Art végétal Fête de la Nature
2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion de la Fête de la Nature, Terres d’Oiseaux vous propose un atelier d’art végétal le dimanche 24 à partir de 14h.
Petits et grands sont invités à partager un moment créatif et convivial autour des éléments naturels et de l’imagination. Feuilles, fleurs et végétaux seront au cœur de cet atelier pour créer des compositions originales dans un cadre inspirant et apaisant. .
2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@terresdoiseaux.fr
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English :
L’événement Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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