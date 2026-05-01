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Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis

Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis

Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 2 Lieu dit les Nouvelles Possessions

Ville : 33820 Braud-et-Saint-Louis

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Braud-et-Saint-Louis

Atelier Art végétal Fête de la Nature

2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :
2026-05-24

À l’occasion de la Fête de la Nature, Terres d’Oiseaux vous propose un atelier d’art végétal le dimanche 24 à partir de 14h.

Petits et grands sont invités à partager un moment créatif et convivial autour des éléments naturels et de l’imagination. Feuilles, fleurs et végétaux seront au cœur de cet atelier pour créer des compositions originales dans un cadre inspirant et apaisant.   .

2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88  contact@terresdoiseaux.fr

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English :

L’événement Atelier Art végétal Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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